Heckenbrand in St. Tönis Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohnwagen

St. Tönis · Ordentlich gequalmt hat es am Mittwochmittag in St. Tönis, nachdem gegen 11.45 Uhr eine Hecke an der Ecke Hülser Straße Burgstraße Feuer gefangen hatte. Die Ursache für den Brand sind unbekannt, so Jan Gläser, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst, auf Nachfrage unserer Redaktion.

04.10.2023, 13:05 Uhr

Die Feuerwehr hatte den Heckenbrand schnell unter Kontrolle. Foto: Marc Schütz

Zu größeren Schäden kam es nicht, da ein Anwohner mit einem Gartenschlauch das Feuer einigermaßen in Schach halten konnte, bis die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte. Die Feuerwehrleute löschten den sich allmählich in der Hecke ausbreitenden Brand in kurzer Zeit mit einem Strahlrohr, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Nur rund einen Meter weit vom Brandort entfernt stand ein Wohnwagen, der nach ersten Erkenntnissen jedoch keinen Schaden nahm. Die Hülser Straße war während der Löscharbeiten für kurze Zeit gesperrt.

(msc)