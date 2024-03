Tönisvorster Haushalt Gewerbesteuer-Einnahmen sinken um zwei Millionen Euro

Das drohende Haushaltsdefizit der Stadt Tönisvorst in diesem Jahr schwankt von Monat zu Monat. Prognostizierte Kämmerin Nicole Waßen im Dezember vergangenen Jahres noch ein Minus von 11,8 Millionen Euro, verbesserte sich die Lage auf ein Defizit von 7,9 Millionen Euro, als sie Anfang Januar den Haushaltsentwurf für dieses Jahr einbrachte, damit die Politik darüber diskutiere und gegebenenfalls Änderungswünsche äußere. In seiner Sitzung am 20. März soll der Stadtrat den Haushalt dann nach Möglichkeit beschließen. In der jüngsten Sitzung des vorbereitenden Hauptausschusses korrigierte Waßen das erwartete Minus nun allerdings noch einmal nach oben: Ein Defizit von gut 10 Millionen Euro steht nun im Raum.