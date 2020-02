„Beach“ : Hausführung im Jugendtreff

St. Tönis Das „Beach“ der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis ist ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Besonders die Ferienfahrten sind sehr gefragt.

Hin und wieder gehen die Politiker, die im Tönisvorster Jugend- und Sozialausschuss sitzen, auf Wanderschaft. Dann schauen sie sich die Einrichtungen an, in denen die Arbeit geleistet wird, die in ihren Sitzungen oft Thema ist. Diesmal besuchte das Gremium den Jugendtreff „Beach“ im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche an der Hülser Straße in St. Tönis. Volkmar Büscher, Diakon und Jugendleiter, unternahm eine Hausführung mit den Ausschussmitgliedern und berichtete von seiner Arbeit.