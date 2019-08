Hans Joachim Kremser, Vorsitzender des Planungsausschusses: : „Tönisvorst verharrt im Stillstand-Modus“

Tönisvorst Hans Joachim Kremser, Vorsitzender des Planungsausschusses, nimmt Stellung zu RP-Bericht.

Innerhalb der Diskussion um Gewerbeflächen im Rahmen der Aufstellung des Regionalplanes ist im Fachausschuss besprochen worden, eine weitere Ausweitung von Gewerbeflächen südlich vom Südring auszuweisen. Darauf weist Hans Joachim Kremser (SPD) in einem Schreiben an die Redaktion hin. Er bezieht sich damit auf unseren Bericht „Gewerbeflächen: Jahrelang ist nichts passiert“ vom 31. Juli. Ein besonderes Ziel der Diskussion im Planungsausschuss war, dass diese Flächen außerhalb der restriktiven Festsetzungen der Wasserschutzzone liegen und somit vielen Unternehmen die Chance auf eine Betriebsverlagerung und Neugründung ermöglicht werden kann.

Wenn Planungen nicht genau an einer Stelle umzusetzen sind, ist es übliche Praxis, im Dialog mit der Bezirksregierung die Verlagerung der Flächen und damit einen Flächentausch abzusprechen, dies sei aber augenscheinlich bisher nicht passiert. Die Verwaltung habe an dieser Weiterentwicklung nicht weitergearbeitet und auch keine offizielle Vorlagen an die zuständigen Ausschüsse gegeben. Da weiterhin ein unbestrittener Mangel an geeigneten Gewerbeflächen aktuell besteht, habe die SPD dies bereits Ende 2018 zum Anlass genommen, diese Flächen erneut bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 ins Gespräch zu bringen. Genau darauf zielte der Antrag aus der Haushaltsdebatte zum Haushalt 2019, der lautete: „Die Verwaltung wird gebeten, entsprechende Verkaufsgespräche im Umfeld zu führen und Haushaltsmittel einzustellen.“ Durch die Fraktionen der CDU, FDP und UWT wurde dieser Antrag ohne Aussprache und ohne Begründung mit dem Antrag auf Ende der Debatte schon zu Beginn abgewürgt.