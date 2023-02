SPD im Kreis Viersen Rönsberg übernimmt Fraktionsvorsitz von Kremser

Udo Schiefner, Kreisvorsitzender der SPD und Mitglied des Bundestags, sagte nach der Wahl: „Hans Joachim Kremser hat den Fraktionsvorsitz mit seiner Erfahrung in einer sehr schwierigen Lage nach dem plötzlichen Tod von Hans Smolenaers übernommen. Für seine geleistete Arbeit bin ich ihm sehr dankbar. Ich freue mich, dass mit Annalena Rönsberg nun eine junge, aber dennoch erfahre Kommunalpolitikerin an der Spitze der Fraktion steht. Sie setzt ein gutes Signal für die Zukunft der SPD in Viersen.“