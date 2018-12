Weihnachten 2018: Licht in der Finsternis : Das Licht im öffentlichen Wohnzimmer

Las Vegas ist das Mekka – der Leuchtwerbung. Durch Digitalisierung und LED entstehen ganz neue Möglichkeiten. Foto: Hans Joachim Kremser

TÖNISVORST Hans Joachim Kremser kennt man als SPD-Politiker. Der Tönisvorster ist aber auch Präsident der Europäischen Lichtwerbung.

Las Vegas ist nachts ein leuchtendes Lichtermeer in der Wüste, ein lockendes Sündenbabel für Spieler aller Art. Für Astronomen dagegen ist eine derartige Licht-Ballung eine Horror-Vorstellung. Um Sterne zu schauen, muss es dunkel sein. Zu viel Licht in der Atmosphäre stört dabei. Sie sprechen von Light Pollution, von Umweltverschmutzung durch Licht. Mit beiden extremen Vorstelllungen muss Hans Joachim Kremser umgehen. Er ist Präsident des Verbandes der Europäischen Lichtwerbung mit einem Büro in Brüssel und Verbandsvorsitzender der Lichtwerber Deutschland. Seit zehn Jahren ist der Tönisvorster in den Verbänden tätig, Es ist eine kleine Branche. Rund 150 Unternehmen sind im Verband vertreten, sie repräsentieren 70 Prozent des Umsatzes in Deutschland. Und da Lichtwerbung vielen Regelungen und Vorschriften unterliegt, hilft der Verband im Dschungel der Behörden weiter. Vorher war er 34 Jahre Prokurist bei Rehse Reklame im Gewerbegebiet Tempelshof.

Die Lichtwerbung, früher Neon-Reklame genannt, kam um 1920 auf. In Paris leuchteten die ersten Neon-Röhren. Nach dem Krieg, in den 1950er-Jahren war Neon-Werbung exzessiv vertreten, die Fassaden der Innenstädte waren zugehängt. Inzwischen hat das Pendel ins Gegenteil umgeschlagen, heute soll Leuchtwerbung weniger und dezenter sein. Die Städte versuchen, einen Ausgleich zwischen Architektur und Werbung zu finden. Manch ein Architekt möchte am liebsten Leuchtwerbung von seinen Bauten ganz verbannen.

Detail einer Leuchtreklame-Fassade mit Neon-Röhren und Glühbirnen in Las Vegas. Foto: Hans Joachim Kremser

Die Stadt Sao Paulo in Brasilien hat es versucht, mit dem Ergebnis, dass sich viele Einwohner in der Stadt nicht mehr richtig orientieren konnten, weil alles gleich aussah. Und Kremser, ganz klar Lobbyist für die Leuchtwerbung, sieht deshalb den puristischen Weg als gescheitert an. Ist Werbung dran, ist klar, was drin ist. Der berühmte Architekt Mies van der Rohe hat die Innenstadt als Wohnzimmer der Menschen bezeichnet. Hans Joachim Kremser ergänzt, wenn die Innenstädte die Wohnzimmer der Menschen sind, dann sind Werbeanlagen die Bilder an den Wänden,

Hans Joachim Kremser in seinem ehemaligen Büro. Foto: Hans Joachim Kremser

Für den Verband bedeuten die vielen verschiedenen Wünsche viel Arbeit. Was ist technisch möglich und was ist sinnvoll? Dazu kommt, dass jedes Bundesland seine eigenen Gesetze hat, dann kommen die Städte mit eigenen Werbesatzungen noch hinzu. Aber da viele Konzerne europaweit agieren, ist es sinnvoll, auch aufs Verbandsseite sich europäisch aufzustellen. In Europa kommen noch verschiedene Mentalitäten dazu. Ist man etwa in Frankreich restriktiver, so sind die Benelux-Länder offener. Die EU will ab 2019 die Neon-Röhren aus dem Verkehr ziehen. Die farbigen Gas-Röhren, die in den 1920er-Jahren aufkamen, sollen bald nicht mehr zulässig sein, weil die Röhren mit Quecksilberdampf gefüllt sind. Damit würde ein eigenes Medium verloren gehen.

Lichtwerbung aus alten Zeiten. Foto: Hans Joachim Kremser

Das Herstellen von Neon-Röhren ist eine hohe Kunst, wer das kann, übt einen hochwertigen Beruf aus. Nur noch etwa 15 Firmen in Deutschland sind dazu in der Lage. Der Verband möchte ein Recyclingsystem einführen, sogenanntes Eco-Neon mit einer Recyclingquote von 90 Prozent. Im Februar soll das auf einer Tagung in Lyon besprochen werden. Für bestehende Neon-Werbung, die zum Teil unter Denkmalschutz steht (wie etwas der Persil-Schriftzug auf dem Wilhelm-Marx-Hochhaus in Düsseldorf) soll vorerst Bestandsschutz bestehen.

Einmal im Jahr geht es im April zur Lichtanlagenmesse IAS nach Las Vegas. Im Markt tut sich viel. Kremser will sich vor Ort informieren, was geht und was nicht geht. Digitale Bilder eröffnen neue Möglichkeiten, Emotionen zu wecken. Schon längst werden Werbeaussagen temperiert, das heißt bei warmen Wetter werden kühlere Farbtöne gewählt, bei kaltem Wetter eher wärmere Töne.