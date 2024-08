Baustellen in den Ferien Handwerker in Tönisvorsts Schulen und Turnhallen

Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden, nutzt auch in Tönisvorst die Stadtverwaltung die Sommerferien, um Bauarbeiten in städtischen Schulen ausführen zu lassen. Auch in Kindertagesstätten sind häufig in den Ferien Handwerker unterwegs. Die Stadtverwaltung hat für uns zusammengefasst, in welchen Einrichtungen gearbeitet wird – und was sich daraus für Kosten ergeben.