In Tönisvorst : Hallenbad „H2Oh!“ öffnet am Montag

Tönisvorst Nach fast fünfmonatiger Corona-Pause können Besucher wieder im Hallenbad an der Schelthofer Straße in St. Tönis schwimmen. Täglich gibt es mehrere Zeitfenster für jeweils bis zu 30 Personen.

Andre Seerden ist voller Vorfreude. „Seit gestern ist alles auf Temperatur“, sagt er bei einem Besuch am Freitag. Während der Corona-Pause seit Mitte März lief im Sport- und Freizeitbad „H2Oh!“ in St. Tönis alles auf halber Leistung; Pumpe, Wasser, Filter, Licht. Für die Wiedereröffnung am Montag, 17. August, ist nun alles wieder hochgefahren. Die Besucher können kommen – wenn auch zunächst nicht alle auf einmal.

Seit der Schließung am 14. März haben Badleiter Seerden und sein Stellvertreter die Stellung gehalten. Sie haben in dieser Zeit etwa die jährlichen Reinigungsarbeiten durchgeführt, für die das Bad an der Schelthofer Straße sonst zwei Wochen im November geschlossen ist. Sie haben das Wasser abgelassen, haben geschrubbt, für dieses Jahr ist der Großputz also erledigt, sagt Seerden.