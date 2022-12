Maximilian Pelzer verlässt Tönisvorst Spezialist aus Jordanien übernimmt die Urologie-Praxis im St. Töniser MVZ

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Hospitalstraße in St. Tönis gibt es einen Wechsel: Facharzt Haitham Mustafa übernimmt ab 1. Januar die Urologie-Praxis von Dr. Maximilian Pelzer. Pelzer verlässt Tönisvorst und wechselt in die Selbstständigkeit in einer urologischen Gemeinschaftspraxis. Das teilten jetzt die Alexianer, die das MVZ im ehemaligen Krankenhaus betreiben, mit.