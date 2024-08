Konzentration auf Kreis Viersen und Meerbusch GWG zieht sich nach und nach aus Krefeld zurück

Vorstand Michael Aach will an der Strategie festhalten, den Bestand an Wohnungen stabil zu halten und die Bau- und Modernisierungstätigkeit gemäß dem aktuellen Bauprogramm vor allem im Bereich der energetischen Komplettsanierung weiter fortzusetzen. „Neben dieser langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung der baulichen Maßnahmen legt die die GWG ihren Fokus verstärkt auf das Hauptgeschäftsgebiet im Kreis Viersen und in der Stadt Meerbusch. Vor allem in der Stadt Krefeld wird der Wohnungsbestand sukzessive minimiert“, so die GWG. Rund die Hälfte der Wohnungen seien im vergangenen Geschäftsjahr an die Wohnstätte Krefeld, als dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Krefeld, verkauft worden. „Als wichtigste Aufgabe sieht die GWG weiterhin, bezahlbare und attraktive Wohnungen anzubieten – ob für Gering- oder Spitzenverdiener, ob für ältere Menschen oder für junge Familien.“