Antrag in Tönisvorst : GUT wünscht sich Blühwiesen auf Schulhöfen

Tönisvorst Die Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster beantragt, so viel wie möglich, mindestens aber ein Fünftel der Gesamtfläche zu entsiegeln und bis zum Jahr 2024 wieder aktiv der Natur zuzuführen.

Die Schulhöfe in Tönisvorst sind zusammen auf mehreren tausend Quadratmetern mit Pflaster oder Asphalt versiegelt, schreibt die GUT in einem Antrag an die Stadtverwaltung: „Wir beantragen, so viel wie möglich, mindestens aber ein Fünftel der Gesamtfläche, bis zum Jahr 2024 wieder aktiv der Natur zuzuführen.“