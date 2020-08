Idee aus Tönisvorst : GUT will wasserstoffgetriebene Züge auf der Strecke des RE 10

GUT will wasserstoffgetriebene Züge auf der Strecke des RE 10

Tönisvorst Diese seien leiser als die heutigen Dieseltriebwagen, dazu emissionsarm und erforderten keine aufwendige und teure Installation von Oberleitungen, argumentiert die Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster.

Die Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster (GUT) will neue Züge für den Niers-Express. In einem Antrag an den Bau-, Energie-, Verkehrs- und Umweltausschuss (BEVU) beantragt sie, „dass die Stadt Tönisvorst bis zum Jahresende eine gemeinsame Initiative mit den Städten Düsseldorf, Krefeld, den Kreisen Neuss, Kleve und Viersen startet, um sich bei der Landes- und Bundesregierung sowie den Verkehrsverbänden für den Einsatz von wasserstoffgetriebenen Zügen auf der Strecke des Niers-Expresses (RE 10) einzusetzen“.