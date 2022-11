Mangelnde Absprachen in Tönisvorst Gully-Reinigungen am Totensonntag sorgen für Ärger

„Hat die Stadt Tönisvorst gar keinen Anstand?“ Mit dieser Frage wurde der Vorsitzende des Betriebsausschuss für Abwasser, Maik Giesen (CDU), am Sonntagnachmittag durch mehrere verärgerte Anrufe konfrontiert. Giesen glaubte zunächst an einen Scherz, als er hörte, dass ein Unternehmen am Totensonntag zahlreiche Gullydeckel im Stadtgebiet aushob, um den Inhalt der Eimer in einem Transporter zu entsorgen. „Das ist schon pietätlos, an einem solchen Tag diese Arbeiten durchzuführen“, sagt Giesen. Man habe ihm von ohrenbetäubendem Lärm berichtet, der beim Öffnen der eisernen Gullydeckel und dem Fall auf den Asphalt erzeugt worden sei.