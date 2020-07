Flohmarkt in St. Tönis : Trödelmarkt in altem Gewächshaus

Rolf Hübecker verkauft in einem alten Gewächshaus Trödel für den guten Zweck; mit dabei: Angela Lickes vom Verein „Enyemaka Ohaneze“. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Gudrun und Rolf Hübecker aus St. Tönis engagieren sich für das Projekt „Enyemaka Ohaneze“. In ihrem ehemaligen Gewächshaus veranstalten sie einen Trödelmarkt zugunsten des Vereins.

Der alte Holzschrank und die blaue Veloursledercouch von Rolf Benz fallen sofort ins Auge. Auch der Holzgartentisch und der Fernseher der Marke Bang & Olufsen ziehen die Blicke der Besucher, die durch das Gewächshaus von Gudrun und Rolf Hübecker schlendern, auf sich. „Das gehört alles zu unserem Trödel, den wir hier verkaufen“, sagt der 73-Jährige. Ein normaler Verkauf ist das nicht. Das St. Töniser Unternehmerehepaar ist wieder im Einsatz für den guten Zweck.

Die beiden engagieren sich seit Jahren sozial. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen“, sagt Rolf Hübecker. Zu ihren Aktivitäten gehören Trödelmärkte, die sie in ihrem ehemaligen, rund 200 Quadratmeter großen Gewächshaus durchführen. Zum mittlerweile zehnten Mal haben die Hübeckers in den eigenen vier Wänden aussortiert und Dinge von Freunden entgegengenommen, die nun für den guten Zweck verkauft werden.

In den vergangenen Jahren unterstützten sie mit den Einnahmen unter anderem Vereine wie Apfelblüte, Weißer Ring und Strahlemännchen, der schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Nun ist der Tönisvorster Verein „Enyemaka Ohaneze – Hilfe für Alle“ dran. Zusammen mit dem früheren Tönisvorster Pfarrer Oliverdom Oguadiuru hat der Verein in Nigeria ein Ausbildungszentrum für junge Menschen geschaffen, wo sie Berufe erlernen können.

Gudrun und Rolf Hübecker haben ihren Trödelmarkt am Sonntag eröffnet und bislang 800 Euro eingenommen. Mehr als 1000 Euro sind in den vergangenen Jahren immer zusammengekommen, doch auch die 2000-Euro-Grenze wurde schon geknackt. Bis einschließlich Sonntag, 26. Juli, sind die Türen täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Wie überall gelten die Corona-Hygienebestimmungen. Zudem haben die Hübeckers in ihrem Gewächshaus an der Rosenstraße 77 in St. Tönis ein Einbahnstraßensystem angelegt.

Die Preise starten bei zwei Euro. „Die Möbel, Fernseher und eine Sauna haben wir mit einem Festpreis und einer Liste versehen. Wer an diesen Dingen Interesse hat, kann seinen Preis mit Namen eintragen. Am Sonntag gehen diese Stücke dann quasi an den Meistbietenden“, sagt Rolf Hübecker. Das Einstiegsgebot für die Designer-Couch liegt bei 300 Euro, der Holzschrank startet mit 650 Euro und die Gartengarnitur mit 100 Euro.

Dazu gibt es Pakete mit je zehn Büchern für fünf Euro. Dann sind da noch die selbstgemachten Marmeladen und hausgestrickten Socken, die die Mitglieder von „Enyemaka Ohaneze“ hergestellt haben.

(tre)