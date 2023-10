Trödel-Marathon in St. Tönis Drei Vereine sollen von Garagen-Trödel profitieren

Am Mittwoch, 18. Oktober, gibt es Modellautos in verschiedenen Größen, am Donnerstag, 19. Oktober, Bierkrüge und besondere Gläser, am Freitag, 20. Oktober, Ersttagsbriefe aus aller Welt und Briefmarken, am Samstag, 21. Oktober, stehen 500 Damenhandtaschen zum Verkauf, am Sonntag, 22. Oktober, gibt es Ölgemälde und besondere Bilder mit und ohne Rahmen, am Sonntag, 22. Oktober, Bekleidung in allen Größen sowie Bilder, am Montag, 23. Oktober, Bücher zu den Themen Reisen, Kochen und vielem mehr, am Dienstag, 24. Oktober, Antiquitäten und Rares, am Mittwoch, 25. Oktober, Handtaschen und Kleidung, am Donnerstag, 26. Oktober, schöne Einzelstücke, dekorativ und preiswert, am Freitag, 27. Oktober, Kleidung für Mädchen und Jungen sowie Kleider, Jackets, Anzüge und Jeans – und am Samstag, 28. Oktober, ist Endspurt – dann gibt es von allem etwas und besondere Schnäppchen.