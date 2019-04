Handball-Nordrheinliga : Duisburg ist kein Selbstläufer für St. Töniser Frauen

Turnerschaft-Trainerin Miriam Heinecke will gegen Duisburg am Sonntag unterstreichen, dass sie mit ihrem Team die Besseren sind. Foto: Wolfgang Topel

Am Sonntag erwartet die Turnerschaft einen Gast, der bereits abgestiegen ist, aber zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hat.

Auch im Handball gilt es manche Spieltage irgendwie hinter sich zu bringen. Ein solcher wartet in der Nordrheinliga auf die Frauen der Turnerschaft St. Tönis. Am Sonntagmittag (15 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainerin Miriam Heinecke auf das Schlusslicht GSG Duisburg, das bereits seit geraumer Zeit als Absteiger feststeht.

Lob und Anerkennung gibt es in derartigen Vergleichen traditionell nicht zu ernten. Erledigt die Turnerschaft erwartungsgemäß ihre Hausaufgaben, dürfte dies nur beiläufig abgenickt werden, endet der Auftritt in Duisburg jedoch ohne zwei Punkte, wäre dies fraglos ein kleiner Aufreger. „Im Grunde können wir nur verlieren. Aber darüber sollten wir uns nicht zu viele Gedanken machen. Wir sind die bessere Mannschaft und wollen dies mit einem Sieg unterstreichen“, betont die Übungsleiterin. In der Hinrunde gingen die St. Töniserinnen ihre Aufgabe seriös an und fegten den Tabellenletzten mit 38:23 aus der Halle. Zum damaligen Zeitpunkt wirkten die Duisburgerinnen nur begrenzt ligatauglich. In den vergangenen beiden Wochen ließen sie allerdings ein wenig aufhorchen, holten ihre ersten vier Punkte der Saison und waren auch zuvor zweimal nah dran an etwas Zählbarem.