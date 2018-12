Einstimmig für CDU-Antrag : Grünes Licht für „Vorster Hof“ der Alexianer

Die Parksitution auf der Anrather Straße ist schwierig. Foto: Heribert Brinkmann

Vorst Der Bebauungsplan für das Grundstück neben dem Seniorenhaus „Kandergarten“ an der Anrather Straße in Vorst soll geändert werden. Das beschloss der Planungsausschuss einstimmig. Damit ist der Weg bereitet für einen Anbau, in dem 20 weitere Plätze für Senioren und 20 Plätze für die „Junge Pflege“ geschaffen werden, also für Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren, die nach einem Unfall oder durch eine Krankheit Pflege und Betreuung brauchen, für ein Seniorenheim aber zu jung sind.

Von Stephanie Wickerath

Einen Projektnamen hat die Einrichtung auch schon: „Vorster Hof“ soll das Haus heißen. Gebaut wird der Erweiterungsbau vom Eigentümer des „Kandergartens“, ein privater Investor. Betrieben wird die Einrichtung von der Krefelder Alexianer GmbH, die neben den Seniorenheimen in Vorst und St. Tönis das Krankenhaus übernommen hat. „Wir begrüßen das Vorhaben“, sagt Helge Schwarz von der SPD im Ausschuss, der Bedarf für eine solche Pflegeeinrichtung sei vorhanden, etwas Vergleichbares gebe es aber kreisweit nicht. „Es ist toll, dass Tönisvorst das anbietet.“

Der Neubau soll an den Bestand angegliedert werden und ebenso wie das Seniorenheim zweigeschossig gebaut werden. In einem weiteren Staffelgeschoss soll die notwendige Technik untergebracht werden, um in den darunter liegenden Geschossen mehr Platz für Nutzflächen zu schaffen. Christiane Tille-Gander von der CDU-Fraktion, auf deren Antrag das Projekt zurückgeht, beantragt, dass das gesamte Staffelgeschoss ausgebaut werden solle, um zusätzlichen Raum für Therapie oder Aufenthalt zu gewinnen. Außerdem regt sie an, mehr Stellplätze einzuplanen, denn die Parkplatzsituation sei an der Stelle heute schon schwierig.