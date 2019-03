Tönisvorst : Grünes Licht für fünf verkaufsoffene Sonntage

In Vorst wird am 22. September wieder das Apfelfest gefeiert. Von 13 bis 18 Uhr dürfen dann sonntags auch die Geschäfte öffnen. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Tönisvorst Fünf offene Sonntage in diesem Jahr wurden jetzt im Hauptausschuss beschlossen. Der Werbering St. Tönis hatte vier verkaufsoffene Sonntage beantragt: Am 31. März wird das Frühlingsfest gefeiert, am 1. September steht das Stadtfest an, für 6. Oktober ist der Frischemarkt mit Autoschau geplant und für 8. Dezember ist der Adventszauber terminiert.

Von Heribert Brinkmann

Die Werbegemeinschaft Vorst aktiv hat für dieses Jahr für den 22. September das Apfelfest angemeldet. Im jeweiligen Ortsteil können dann die Geschäfte in Verbindung mit den Festen von 13 bis 18 Uhr geöffnet werden. Endgültig beschließt der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung.

Bisher gab es eine dauerhafte Verordnung der Stadt. Am 30. März 2018 trat eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes NRW in Kraft, die ab diesem Jahr eine jährlich neu zu verabschiedende Verordnung vorsieht. Die verkaufsoffenen Sonntage müssen termingenau benannt und festgelegt werden.