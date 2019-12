Rathausneubau in Tönisvorst : Grüne wollen Bürger an Standortwahl beteiligen

Tönisvorst Für den Rathausneubau wollen die Tönisvorster ­Grünen einen zentralen Standort für beide Stadtteile.­

Laut Grüne sei ein Verwaltungsneubau dringend nötig. Eine externe Analyse erbrachte drei mögliche Standorte mit vergleichbarem Preisrahmen. Wie aus einer Vorlage für die Ratssitzung am Donnerstag, 19. Dezember, hervorgeht, spricht sich die Verwaltung für den Wilhelmsplatz aus. Laut Grüne „ausgerechnet der dezentralste Ort“. „Das zeigt, wie eingeschränkt die Sicht des Bürgermeisters ist. Er denkt automatisch an das Zentrum von St. Tönis“, sagt Jürgen Cox, Vorsitzender der Grünen Tönisvorst. „Es ist aber an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, dass wirklich beide Ortsteile sich im Rathaus repräsentiert sehen.“

Demnach biete sich eher das Gelände am Wasserturm an. Auch die Alternative Höhenhöfe liege so gesehen günstiger. „Ein Rathaus ist immer eine langfristige wichtige Identifikationsstelle für die Bürger“, sagt Britta Rohr, Sprecherin des Grünen-Ortsverbands in Tönisvorst. „Da müssen Nachhaltigkeit und Einbettung in die Natur von Beginn an mit bedacht werden.“ Das Beispiel Venlo zeige, wie ein gut geplantes Rathaus mehr als ein nüchterner Verwaltungsbau sein könne. Es ziehe mit seinem richtungsweisenden Konzept Besucher an.