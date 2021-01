Antrag der Fraktion : Grüne wollen Fahrradstraßen in St. Tönis

Tönisvorst Für eine sechsmonatige Testphase sollen auf bestimmten Straßen in der Innenstadt Radfahrer Vorrang haben. Das soll der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zugute kommen und die CO2-Emmissionen in der Stadt verringern.

Dort könne vieles mit dem Rad erledigt werden, vielen Bürgern sei aber die Radwege- beziehungsweise Straßenführung derzeit zu unsicher, heißt es in einem Antrag der Grünen an den Verkehrsausschuss. Wenn mehr Raum für den Radverkehr geschaffen werde, erhielten Bürger den Anreiz vermehrt auf das Rad umzusteigen. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus der Einführung der Fahrradstraßen könnten in das von der SPD-Fraktion geforderte Gesamtverkehrskonzept einfließen, schreiben die Grünen. So werde keine Zeit verloren, und die Bürger würden schnellstmöglich konkrete positive Veränderungen erfahren, die für mehr Sicherheit und Lebensqualität im Alltag sorgten.

Nicht nur Radfahrer würden profitieren, sind sich die Grünen sicher: Zuvor geteilte Wege würden nun den Fußgängern vorbehalten, was insbesondere Personen mit Rollator oder Kinderwagen und Rollstuhlfahrern entgegen komme. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wiederum diene der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Wichtig sei ein neuer Blick: „Radfahrer dürfen in der Planung nicht mehr als Störfaktor wahrgenommen werden, sondern als Verkehrsteilnehmer mit Bedürfnissen, Ansprüchen und Rechten, die denen der Autofahrer entsprechen.“