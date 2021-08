Einnahmen für Bäume in der Stadt : Tönisvorster Grüne laden zum „Kickern fürs Klima“

Bis zu 25 Teams treten bei dem Turnier gegeneinander an (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Tönisvorst Die Grünen in Tönisvorst laden zum „Kicken fürs Klima“. das Angebot richtet sich an Familien und Vereine, insbesondere an Jugendliche. Jedes erzielte Tor hilft dem Baumschutz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „Kickern fürs Klima“ veranstalten die Grünen am Samstag, 18. September, von 11 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz in St. Tönis das erste Tönisvorster Kickerturnier für Kinder, Jugendliche und deren Eltern, das je geschossenem Tor Geld für Bäume in Tönisvorst bereitstellt.

„Wir wollen ein Angebot für Familien, Vereine und insbesondere Jugendliche schaffen: 20 bis 25 Teams (à zwei Personen) können sich im fairen Wettkampf – ohne Körperkontakt – messen“, sagt die Tönisvorster Grünen-Vorsitzende Britta Rohr. „Leider haben wir in Tönisvorst immer noch keine Baumschutzsatzung, obwohl wir dies bereits zweimal beantragt haben. Da wir für nachhaltigen Baumschutz stehen, haben wir uns entschieden, je geschossenem Tor einen Betrag von 50 Cent zu spenden“, ergänzt Grünen-Vorstandsmitglied Laura Manske. Bei rund 80 Spielen könnten im Idealfall drei neue Bäume für Tönisvorst gepflanzt werden. Zudem werden während des Turniers alkoholfreie Getränke gegen eine kleine Spende ausgegeben, die auch dem Baumschutz zugutekommen soll.

Wichtig ist es aus Sicht der Grünen, für junge Menschen ein Angebot zu schaffen, das Spaß, Gemeinsamkeit und Bewegung fördert. Deshalb haben sich die Grünen einen professionellen Anbieter gesucht, der vom Schulministerium des Landes NRW im Rahmen der Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten gefördert wird. „Vielleicht gelingt es uns, mit dieser Aktion nicht nur etwas für den Baumschutz zu tun, sondern an einem Samstag auch die St. Töniser Innenstadt zu beleben“, sagt Britta Rohr.

Voraussetzung für die Teilnahme ist es, ein Team zu melden. Ein Team besteht aus zwei Spielerinnen oder Spielern, wobei mindestens ein Teammitglied jünger als 16 Jahre sein muss. Die 3G-Bedingungen gelten und müssen nachgewiesen werden. Die Begegnungen werden moderiert und auf großen Bildschirmen übertragen. Im Anschluss findet eine Siegerehrung statt. Die Anmeldung ist möglich bis zum 12. September per E-Mail an info@gruene-toenisvorst.de. Unter Betreff: „Kickerturnier“ Name, Vorname, Alter und Kontaktdaten angeben. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, maximal können 25 Teams teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

(msc)