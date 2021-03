Grüne in Tönisvorst : So gelingt das Lernen in den eigenen vier Wänden

So gelingt das Lernen in den eigenen vier Wänden

Grüne in Tönisvorst

Tönisvorst Der Tönisvorster Ortsverband der Grünen informiert über das Thema „Lernen in Corona-Zeiten“. Sozialpädagogin Heidemarie Cox gibt Tipps, wie das Lernen und der gemeinsame Familienalltag zu Hause gelingen können.

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen bereiten sich auf zunehmende Öffnungen vor, aber das Homeschooling bleibt für viele Schüler und ihre Eltern weiterhin ein wichtiges Thema. Wie das Lernen in den eigenen vier Wänden am besten gelingen kann, dazu haben die Grünen Tönisvorst Tipps vorbereitet.