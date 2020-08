Gemeinsame Veranstaltung der Grünen aus Tönisvorst und Grefrath : Frauenförderung kommt oft noch zu kurz

Ulle Schauws, frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, hielt in Vorst ein Impulsreferat. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Grünen aus Tönisvorst und Grefrath hatten zu einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung ins Haus Vorst eingeladen. Dabei ging es um frauenpolitische Themen. Zu Gast war Ulle Schauws, Frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.

Während auf dem Vorster Marktplatz Politiker von CDU und SPD ihre Wahlkampfstände aufgebaut hatten, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, wählten die Grünen ein anderes Format: Die Ortsverbände aus Tönisvorst und Grefrath hatten gemeinsam in den großen Saal von Haus Vorst eingeladen, denn „das Denken hört ja nicht an den Gemeindegrenzen auf“, wie es später hieß. Es ging um das Thema Frauenförderung.

Monika von Söhnen ist dem Grefrather Ortsverband der Grünen erst im März beigetreten. „Das ist ein großes Abenteuer“, sagte die 61-Jährige, die als Leiterin einer Gemeindepsychiatrie arbeitet, Mutter von drei Kindern ist und sich schon lange sozialpolitisch vor Ort engagiert, „wenn auch bislang außerparteilich“, wie sie anmerkte. Meral Thoms kandidiert für den Ortsverband Tönisvorst. Sie leite eine Yogaschule und arbeite im öffentlichen Dienst, erfahre dort ganz viel Förderung. „Es gibt aber immer noch Barrieren für Frauen im politischen Raum“, sagte sie. So sei sie einziges weibliches Mitglied im Tönisvorster Umweltausschuss. Ziel der Veranstaltung sei es, Netzwerke zu öffnen, noch mehr Frauen kennenzulernen.

Zum Impulsreferat eingeladen war Ulle Schauws, Frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Die 57-Jährige stammt aus Krefeld. Die Frauenfrage spiele in ihrem politischen Werdegang eine wesentliche Rolle. Zu den Grünen kam sie 2002, weil sie es als ungerecht empfand, dass sie als Mädchen bestimmte Dinge nicht habe tun dürfen, etwa Messdienerin werden. Sie studierte Filmwissenschaften und arbeitet lange beim Film, einer eher von Männern dominierten Branche. „Ich wollte in Sachen Geschlechtergerechtigkeit Vorbilder schaffen und kreieren.“

Sie sprach über die Pionierrolle, die die Frauenquote, die erstmals bei den Grünen eingeführt wurde, mittlerweile eingenommen habe. „Viele handeln heute nach diesem grünen Modell“, sagte sie. Aber ganz viel sei noch zu tun: „Der Lockdown in der Corona-Krise hat das wie in einem Brennglas deutlich gemacht“. Es sei ganz selbstverständlich erwartet worden, dass in dieser Zeit Frauen die „Care-Arbeit“ wie Homeschooling und Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen neben ihren beruflichen Verpflichtungen übernehmen.