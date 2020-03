Aktionen für Jugendliche : Grüne gründen Jugendgruppe

Tönisvorst Treffen, Aktionen und Veranstaltungen von Schülern für Schüler — das erhoffen sich die Tönisvorster Grünen. Leon Hamacher (15) und Marlena Popiesch (16) machen den Anfang und haben bereits ein Instagram-Konto angelegt.

Leon Hamacher ist jemand, der anpackt. Das Jugendangebot einiger Naturschutzorganisationen stellte ihn nicht zufrieden, also gründete er selbst den Naturschutzverein Tönisvorst, der nach nicht mal einem Jahr aus knapp 20 Mitgliedern zwischen 14 und 73 Jahren besteht. Das ist unter anderem auch deswegen beachtlich, weil der St. Töniser erst 15 ist. Nun möchte er in die Politik und hat zusammen mit Marlena Popiesch (16) aus Vorst für den Tönisvorster Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen eine Jugendgruppe gegründet.

Die Umwelt und wie man sie bewahren kann, hat Leon Hamacher schon immer beschäftigt. Vor knapp einem Jahr stellte er sich schließlich die Frage: Was kann man machen? Es herrschte gerade die Aufbruch­stimmung der „Fridays for Future“-Bewegung, der 15-Jährige wollte nicht nur rumsitzen. Und weil er für sich eben keine passende Gruppe fand, initiierte er eben selbst eine, den Naturschutzverein Tönisvorst: „NaSch TöVo – jung. lokal. umweltbewusst“. Für Leon Hamacher ist das keine große Sache, er zuckt beim Erzählen mit den Schultern. Der Gymnasiast ist politisch aufgewachsen; seine Mutter sitzt für die CDU im Tönisvorster Stadtrat, zu Hause wird mit der Familie regelmäßig ausführlich über die Themen des Alltags diskutiert. Für Tönisvorst wünscht er sich ein Jugendparlament.

Treffen Das nächste offene Treffen der neuen Jugendgruppe ist am Donnerstag, 5. März, ab 16.30 Uhr im Büro der Grünen, Friedensstraße 9 in St. Tönis.

Für die Tönisvorster Grünen ist es ein Glücksfall, dass mit dem Neuntklässler und Marlena Popiesch unabhängig voneinander zwei junge Menschen zu ihrem Ortsverband dazugestoßen sind, sagt Sprecherin Britta Rohr: „Wir finden das ganz toll.“ In dem 45 Mitglieder starken Ortsverband sind die beiden die Einzigen unter 18 und bringen zudem weitere Diversität in die Gruppe: Sie sind eben männlich und weiblich, dazu ist Leon Hamacher aus dem Stadtteil St. Tönis, Marlena Popiesch aus Vorst.

Die beiden wollen möglichst viele junge Menschen erreichen und für ihre Anliegen begeistern. „Unsere Generation muss zusammenhalten und fürs Klima etwas auf die Beine stellen, auch in Tönisvorst“, sagt Marlena Popiesch. „Ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie immer weiter leere Versprechungen seitens der Politik gemacht werden.“ Leon Hamacher wirbt: „Man muss nicht sofort Verpflichtungen übernehmen, sondern kann einfach vorbeikommen und sich mit uns austauschen.“ Dafür soll es regelmäßige Treffen und Veranstaltungen wie Filmvorführungen geben. Zudem ist geplant, gemeinsam zum ersten „Christopher Street Day“ am 27. Juni in Krefeld zu fahren, um am Demozug für mehr Toleranz teilzunehmen. Zudem arbeitet die kleine Gruppe an einem Projekt mit dem heimischen Einzelhandel.