Weiterführende Schulen in Tönisvorst Grüne fordern schnellen Neubau für die Gesamtschule

Übergangsweise wird in naher Zukunft wohl mit Containerlösungen gearbeitet werden, wurde in der Sitzung deutlich. Der Bedarf eines Schulneubaus sei nun von niemandem mehr abstreitbar, so Grünen-Sprecherin Britta Rohr. Als Fraktionsmitglieder der Grünen im September 2021 das RNG-Schulgebäude am Kirchenfeld begingen, habe sofort festgestanden: „Dies ist keine Umgebung, die wir Schüler- und Lehrerschaft in unserem Ort zumuten möchten“, so die Grünen. Das Corneliusfeld gebe keinen Raum für beide Schulen her. „An Schulen zu sparen, ist für uns der absolut falsche Weg, wir können nicht wollen, dass die Zukunft unserer Kinder hier in einem Sparszenario verschachert wird, Hauptsache der Haushalt stimmt“, so die Grünen.