Prinzengarde St. Tönis : Großer Zapfenstreich für die Treuen Husaren

St. Tönis Die Treuen Husaren, der weibliche Ableger der Prinzengarde St. Tönis, freuten sich über ein pandemiebedingt verspätetes Geschenk der Prinzengarde zum 22. närrischen Jubiläum: Jetzt gab es zu Ehren der Treuen Husaren einen Zapfenstreich auf dem Rathausplatz.

Viele wollten sich das nicht entgehen lassen. Germania Willich und das Pfarr-Orchester Gellep-Stratum überzeugten mit ihrer musikalischen Leistung. Ulli Triebels vom Heimatbund St. Tönis hatte zuvor um absolute Ruhe gebeten, applaudiert werden dürfe erst am Schluss. Triebels hatte in Erfahrung gebracht: „Den Zapfenstreich gab es schon im Dreißigjährigen Krieg. Der Große Zapfenstreich darf nur zu besonderen Anlässen gespielt werden. Ein Tag der offenen Tür oder ein Straßenfest sind in diesem Sinne kein Anlass für den Großen Zapfenstreich.

Der Generalfeldmarschall der Prinzengarde, Rolf Köster, ist seit 43 Jahren begeisterter Karnevalist. Dass „Kössi“, wie ihn alle nennen, am Samstag 58 Jahre alt wurde, war für ihn kein Grund, nicht zum Großen Zapfenstreich und zum anschließenden Kostümappell zu kommen. Andrea Schoenen ist jetzt Generalfeldmarschall der Treuen Husaren, ihre Nachfolgerin heißt Bianca Schaffhausen. Am 11.11. ab 19.11 Uhr wird in der Gaststätte Rosental der Karnevalsauftrakt gefeiert. Ohne Prinzenpaar oder Dreigestirn wird da auf die Kinderprinzessin Vivienne (11) einiges zukommen. Die nimmt‘s gelassen, hatte sie doch ihren ersten Bühnenauftritt in närrischer Mission bereits mit zwei Jahren. Sie wird unterstützt durch die Ministerin Louisa und ihre Adjutantin Kim.