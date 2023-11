Schnelles Internet im Kreis Viersen Bund fördert Glasfaserausbau mit 19 Millionen Euro

Mit Hilfe der Förderung von Bund und Land will der Kreis Viersen den Breitbandausbau in den Städten und Gemeinden vorantreiben. Es sollen alle Anschlüsse, die bislang nicht gigabit-fähig sind, mit Glasfaser versorgt werden. Zuletzt hatte der Kreis bereits das „Weiße Flecken“-Programm umgesetzt; dabei erhielten rund 4000 Anschlüsse, bei denen die Versorgungsrate unter 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) lag, Glasfaser. Nun geht es an die Anschlüsse, deren Versorgungsrate zwar über 30 Mbit/s liegt, aber ein Gigabit (das sind 1000 Mbit) nicht erreicht.