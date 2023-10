Kulturreihe in Tönisvorst Was die Götterspeise diesmal bietet

„Wir wollen bewusst unsere Kirche öffnen für alle, die ein Stückchen Himmel auf Erden suchen und Nahrung für die Seele“ – so poetisch beschreibt Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch die Kooperation der Evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis mit dem Stadtkulturbund, die seit fünf Jahren besteht und den schönen Namen „Götterspeise“ trägt. In der vergangenen Spielzeit konnte endlich nach der leidigen Corona-Zeit, in der mehrere Veranstaltungen ausfielen, wieder eine eigene kleine Spielzeit mit vier Veranstaltungen in der Christuskirche realisiert werden.