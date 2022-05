Hohe Auszeichnung in Vorst verliehen : Godehardpreis erhält Ehrenplatz im Zuhause von Hugo Gather

Vorst Hugo Gather ist mit dem Godehardpreis ausgezeichnet worden. Der Preis werde einen Ehrenplatz neben dem Bild seiner verstorbenen Frau erhalten, versicherte er.

Die Neugierde ist allen Gästen im großen Festzelt der Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft auf der Gerkeswiese in Vorst anzusehen. „Er war schon einmal Schützenkönig, und er ist nicht fremd in der Umgebung. Was er in, um und für die Pfarrgemeinde tut, macht ihn zu einem mehr als nur würdigen und verdienten Träger des Godehardpreises.“ So erhöht Pfarreiratsprecher Carsten Hesse auf der Bühne die Spannung. Dann kommt der Satz, auf den die Besucher allesamt gewartet haben: „Wir dürfen Hugo Gather mit einem würdigen Applaus begrüßen“, sagt Hesse. Kaum hat er den Namen ausgesprochen, brandet donnernder Applaus auf. Fassungslosigkeit drückt sich auf dem Gesicht von Gather aus. Es scheint, als könnte der 72-Jährige gar nicht glauben, was er soeben gehört hat.