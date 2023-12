Glühwürmchen-Aktion an der GGS Hülser Straße Kinder machen auf sich aufmerksam

Auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Hülser Straße blinkt und leuchtet es in der morgendlichen Dämmerung. 75 Schüler samt ihren Klassenlehrerinnen und Schulassistentin haben sich auf dem Innenhof eingefunden. Allesamt tragen sie Warnwesten und -umhänger. Fast überall sind weitere blinkende Bänder und Anhänger im Einsatz. „Das ist wichtig, damit uns die Autofahrer gut sehen können“, sagt Mika. Bei Maya blinkt es an diesem Morgen sogar auf dem Kopf. Die Grundschülerin trägt einen Haarreifen mit Beleuchtung. Autofahrer auf junge Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu machen – vor allem in der dunklen Jahreszeit – liegt der GGS Hülser Straße am Herzen. Sie nimmt daher erstmals an der kreisweiten Aktion „Glühwürmchen“ teil.