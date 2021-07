Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten : Globus übernimmt Real-Markt in St. Tönis

Aus dem Real-Markt in Tönisvorst wird zum 31. März 2022 Globus. Dies gab das Unternehmen am Montag bekannt. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Wie das saarländische Unternehmen am Montag mitteilte, soll der Wechsel zum 31. März 2022 erfolgen. Dann folgt eine zweiwöchige Umbauphase. Die 126 Arbeitsplätze will das Unternehmen erhalten.

Lange wurde es gemunkelt, nun ist es offiziell: Globus übernimmt zum 31. März 2022 den Real-Standort an der Adresse Höhenhöfe 19 in St. Tönis. Nach einer kurzen Umbauphase von zwei Wochen soll der Markt am 14. April 2022 unter Globus-Firmierung neu eröffnen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Alle 126 Arbeitsplätze am Standort sollen erhalten werden.

Globus plant für den Standort „einen großzügigen und modernen Markt“ mit Fokus auf Frische und Eigenproduktion. Im Unterschied zur üblichen Handelslandschaft würden die Mitarbeiter frische Lebensmittel wie Back- und Konditoreiwaren, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie das Essen im Restaurant und zum Mitnehmen täglich selbst im Markt produzieren, informiert Globus. Während des Umbaus werden Erscheinungsbild, Sortiment, Regalierung sowie Technik und IT an das Globus-Konzept angepasst.

Bei laufendem Betrieb sollen weitere Umbaumaßnahmen folgen: So soll die Shopzone erneuert werden; auf einem Teil der Fläche entsteht ein Globus-Restaurant. Zudem erhält der Markt eine Meisterbäckerei, in der die Globus-Bäcker Brot und Backwaren herstellen. Die bereits vorhandene Metzgerei sowie die Käsetheke werden an das Globus-Konzept angepasst und vergrößert.

Der russische Finanzinvestor SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette Real (rund 270 Märkte) 2020 von der Metro erworben, um sie zu zerschlagen. Das Bundeskartellamt genehmigte, dass Kaufland 92 Real-Filialen übernehmen darf, Edeka 51 und der saarländische Händler Globus bis zu 24 Märkte. Bereits im Mai eröffnete Globus in Krefeld einen neuen Markt.

Globus wurde vor fast 200 Jahren von Franz Bruch in St. Wendel als Kolonialwarenladen gegründet, heute führt Matthias Bruch als geschäftsführender Gesellschafter das Familienunternehmen in sechster Generation. Die Globus-Gruppe betreibt neben 49 SB-Warenhäusern in Deutschland 97 Globus Bau- und Elektrofachmärkte sowie 32 Globus-Hypermärkte in Tschechien und Russland. In seinen deutschen SB-Warenhäusern beschäftigt Globus derzeit rund 19.000 Mitarbeiter und verzeichnet einen Umsatz von 3,38 Milliarden Euro (2019/2020).