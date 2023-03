Gleichstellung der Stadt Tönisvorst Fotowettbewerb zum Weltfrauentag

„Frauen sind von Krisen, Gewalt und Konflikten anders betroffen als Männer. Der diesjährige Foto-Wettbewerb möchte Frauen eine Möglichkeit geben, ihre Sichtweise zu diesem Thema in die Öffentlichkeit zu tragen“, sagt die Tönisvorster Gleichstellungsbeauftragte Helga Nauen. Anlässlich des Weltfrauentages am kommenden Mittwoch, 8. März, richtet die Tönisvorster Gleichstellung in Kooperation mit der Stadtbücherei Tönisvorst erneut einen Fotowettbewerb aus.