Gemeinschaftsgrundschule Vorst Politik schlägt Schülerbetreuung im „Wohnzimmer“ vor

Bei der Containerlösung handele es sich um ein Mietmodell, das auf einen Zeitraum von 24 Monaten begrenzt sei, so die Verwaltung. „Der Kauf eines Containers wurde durch die Verwaltung geprüft. Er stellt hier jedoch keine wirtschaftliche Lösung dar“, so die Verwaltung weiter. Sie wollte parallel zur Aufstellung des Provisoriums eine dauerhafte Lösung erarbeiten und diese den Fachausschüssen zur Beschlussfassung vorlegen. Die CDU regte an, angesichts des zu erwartenenden zusätzlichen Raumbedarfs der Schulen neue Bauformen, wie beispielsweise eine Holzmodulbauweise, zu prüfen.