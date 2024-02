Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße Kinder bei Informatik-Wettbewerb erfolgreich

An der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Corneliusstraße in St. Tönis waren wieder die Biber aktiv. Bereits zum dritten Mal nahmen die Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschule am Mathewettbewerb Informatik-Biber teil. Insgesamt beteiligten sich 517.782 Schüler aus 2954 Schulen aus ganz Deutschland am Wettbewerb. Von der GGS Corneliusstraße gingen 71 Kinder an den Start. Davon erreichten vier Grundschüler einen ersten Preis. Acht Kinder freuten sich über einen zweiten Platz, und 13 sicherten sich einen dritten Platz. Die erfolgreichen Mädchen und Jungen konnten sich neben den Urkunden, die alle teilnehmenden Kinder erhalten, über kleine Preise freuen.