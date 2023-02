GGS Corneliusstraße in St. Tönis Weg frei für neun Häuser auf Teil eines Schulhofs

Bauen möchte die Firma Tecklenburg aus Straelen dort neun Häuser – drei Doppelhäuser und eine Hausgruppe aus drei Reihenhäusern. Dies ermögliche eine sinnvolle und angemessene Nutzung des Grundstücks und orientiere sich gleichzeitig an den umliegenden Strukturen und vorhandenen Bauweisen, so die Stadtverwaltung. Entsprechend der Bebauung im Umfeld sollen die Gebäude verklinkert werden; einzelne Teilflächen sollen durch eine Putzfassade gestalterisch abgesetzt werden. Es „soll ein Nachverdichtungspotenzial im Rahmen der Innenentwicklung genutzt werden, da die für die Wohnbebauung vorgesehene Fläche, die Teil eines Schulgrundstückes ist, für die Grundschule nicht mehr benötigt wird“, so die Verwaltung weiter.