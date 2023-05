Projektwoche Corneliusstraße Schüler entdecken den Künstler in sich

„Cornelius kunterbunt“ lautete das Motto der Projektwoche an der GGS Corneliusstraße in St. Tönis. Die Grundschüler gingen unter die Künstler – und das jahrgangsübergreifend. Es wurde gehämmert, gebastelt, gedruckt, gefärbt, gesägt, geklebt, gemalt und fotografiert. Auf diesem Weg entstanden unter anderem mittels Laubsägearbeiten Ritterburgen, Osterhasen und Frösche. Dinos und lustige Tiere wurden gebastelt. Die Schüler bildeten die Welt im Kleinen in einem Schuhkarton ab, andere gingen unter die Batiker. In der Druckerwerkstatt stellten die Jung-Künstler bedruckte Karten und Bilder her. Die Schüler lernten Paul Klee mit seinen Dreiecken und Kreisen genauso kennen wie Keith Haring. Das Highlight der Projektwoche war die Ausstellung aller Kunstwerke, bei der die Eltern staunten, was so alles im Rahmen der Projektwoche in der GGS Corneliusstraße erschaffen worden war.