Gewerbesteuererhöhung in Tönisvorst Wenige Unternehmer folgten der CDU-Einladung

Ein paar Anregungen nahmen die Fraktionsvorsitzenden Christian Rütten und Anja Lambertz aber doch mit: Die CDU möge versuchen, darauf einzuwirken, dass sich die Verwaltungsorganisation und die kommunalen Leistungen verbessern und dass trotz aller Widrigkeiten in Tönisvorst mehr Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Ein Aspekt, der bisher in der Diskussion um die Gewerbeflächen noch nicht deutlich zur Sprache gekommen war: Angesichts der begrenzten Flächen solle man stärker darauf achten, welche Unternehmen sich ansiedeln. Also lieber jene, die viele Arbeitsplätze auf wenig Raum bieten, als die, die viel Platz benötigen. Zudem sei ein guter Branchenmix notwendig, um unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen zu sein, was die Gewerbesteuereinnahmen betrifft. Und: Da Tönisvorst nur einen Wirtschaftsförderer hat, solle die Politik besser mit dessen Ressourcen haushalten und ihn nicht mit zu vielen unnötigen Aufgaben versehen.