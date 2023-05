Gewerbesteuer-Erhöhung in Tönisvorst Vier Fraktionen kritisieren IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz

Heinz Michael Horst (SPD), Roland Gobbers (Grüne), Heidrun Sorgalla (UWT) und Michael Schütte (GUT) widersprechen Steinmetz, die Steuererhöhung halte Unternehmen von der Ansiedlung in Tönisvorst ab. Vielmehr seien die kommunale Infrastruktur, vorhandene Kitas, Kindergärten und Schulen, insbesondere weiterführende Schulen, ein gut strukturierter Stadtkern, ein attraktives Wohnniveau, Freizeitangebote und eine gute Verkehrsanbindung Kriterien zur Ansiedlung. „Da unsere Stadt in diesem Sinne ein gutes Angebot vorzuweisen hat, gehen wir davon aus, dass eine der Hauptursachen der Misere das völlig defizitäre Angebot an attraktiven Gewerbeflächen ist, ein Aspekt, der politisch auch in den letzten 15 Jahren in eklatanter Weise vernachlässigt wurde“, schreiben die Vorsitzenden und kündigen ein Maßnahmenpaket an, in den nächsten Monaten zu versuchen, „den alten Kurs zu ändern“.