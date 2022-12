Geschenkideen zu Weihnachten Schöne Weihnachtsgeschenke vom Bauernhof

Wenn Elisabeth Hügens jede Menge Eigelbe mit Korn, etwas Zucker und einem Schuss Kondensmilch vermischt, das Ganze auf 65 Grad erhitzt und danach in die unterschiedlichsten Flaschenformate abfüllt, dann ist eine Köstlichkeit entstanden, die im Hofladen an der Fadheiderstraße 123 in Anrath sehr begehrt ist. Es ist der hauseigene Hoflikör mit Eizusatz. Den gibt es in der klassischen Variante im kräftigen Gelbton, aber auch in zwei weiteren Kreationen, die in Brauntönen daherkommen. Einmal handelt es sich um Schokolade und einmal um Kaffee. „Das Grundrezept habe ich von meiner Schwägerin Marlies übernommen. Die Kreationen Schokolade und Kaffee sind bei uns nach einer ausgiebigen Probierphase entstanden“, berichtet Hügens, die gerade mit der Herstellung des besagten Likörs beschäftigt ist, der von den Kunden gerne einfach als Eierlikör tituliert wird. Für die Eier braucht die Anratherin nicht weit zu gehen. Die stammen von den eigenen Hühnern.