Einkaufen in St. Tönis Schöne Geschenke zur Kommunion

Info

Auch Gutscheine eignen sich gut als Geschenk für Kommunionkinder. So können sie sich selbst aussuchen, was ihnen gefällt. Gutscheine gibt es in vielen Geschäften, eine Alternative ist der Apfelstadt-Gutschein. Dieser wird in 36 Geschäften in Tönisvorst akzeptiert. Informationen gibt es im Internet unter www.apfelstadt-

gutschein.de. Als gedruckte Version gibt es ihn in der Sparkassen an der Ringstraße 1, bei der Volksbank am Rathausplatz 7 und bei Schreibwaren Fliegen am Markt 4 in Vorst.