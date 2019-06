Rupert-Neudeck-Gesamtschule : Gesamtschüler traten in Düsseldorf auf

Das Stück „Mr. Nobody“ wird im Juni am 14. und 19. um 11 Uhr und am 18. und 20. Juni um 19 Uhr auf der Jungen Bühne Münsterstraße 446 gespielt. Foto: Schule

Tönisvorst Eine chorische Performance hat die Kreativklasse der Rupert-Neudeck-Gesamtschule im Jungen Schauspielhaus Düsseldorf dargeboten. Die Jugendlichen der Jahrgangsstufe 10, die das Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ belegen, haben zu dem Stück „Mr.

Für die Jugendlichen sei das eine spannende Frage gewesen, weil sie ihre aktuelle Lebensphase betreffe. „Zurzeit stehen die ersten großen Entscheidungsfragen an: Welchen Schulabschluss mache ich? Gehe ich in eine Ausbildung oder mache ich Abitur? Entscheide ich mich für eine Beziehung? Oute ich mich für eine gleichgeschlechtliche Beziehung?“, wissen die Lehrerinnen. Und so gehe es auch im Stück um die Fragen: Welche Entscheidung treffe ich und was wäre passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte?