Die Hälfte des Betrages wurde jetzt gespendet. : Schüler erlaufen 22.000 Euro

St. Tönis Bei einem Sponsorenlauf hatten die Mädchen und Jungen so viele Kilometer zurückgelegt, dass die stolze Summe von 22.000 Euro zusammenkam. 11.000 Euro wurden beim Schulfest an Action Medeor übergeben.

Das große Schulfest mit allen Kindern und Familien der Schule kam bei den Besuchern diesmal besonders gut an, schließlich war ein solches Zusammentreffen in den vergangenen Monaten coranabedingt nicht möglich. Doch jetzt konnten alle Kinder bei wunderschönem Wetter die vielfältigen Spielestationen nutzen. Es wurde auf Dosen geworfen, auf Tore geschossen und verschiedene Parcours mit Bobbycars, Stelzen und Straßenbesen durchlaufen. Auch Klassiker wie ein „heißer Draht“ und Sackhüpfen luden zum Spielen ein. In der Luft lag ein Duft von Grillwürstchen und frischem Popcorn, und auch Süßigkeiten wurden angeboten. Auch die erwachsenen Besucher hatten ihren Spaß, als das Fest mit einer musikalischen Darbietung in Form einer Trommelaufführung der Klasse 3a und von Schulleiterin Beate Jacobs eröffnet worden war.