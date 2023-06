Sparkasse in St. Tönis Nach Angriff auf Geldautomaten – zweiter Sprengsatz gefunden

Aufkleber und auffällige Plakate mit der Aufschrift „Geldautomaten-Angriff sinnlos!“ haben auch die Sparkassen-Filiale an der Ringstraße/Ecke Krefelder Straße in St. Tönis nicht davor bewahren können, Ziel von Geldautomaten-Sprengern zu werden: In der Nacht zu Freitag – es war gegen 2.35 Uhr – wurden die Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Drei Automaten waren gesprengt worden.