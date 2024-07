Geld für Veranstaltung in St. Tönis fehlt Kein Weihnachtsmarkt in diesem Jahr

„Kein Geld, kein Markt“ lautet Guido Beckers‘ Fazit – und somit ist nun klar, dass es auch in diesem Jahr in St. Tönis keinen Weihnachts- oder Bratapfelmarkt geben wird. Die anfängliche Euphorie in Politik, Stadtverwaltung, Bürgerschaft und Geschäftswelt angesichts der Pläne für einen ganz besonderen St. Töniser Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende habe am Ende leider nicht für die erforderlichen finanziellen Mittel gesorgt, sagt Beckers auf Nachfrage unserer Redaktion.