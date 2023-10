Gebrüder-Ortmanns-Stiftung aus St. Tönis Walter Schöler gibt Geschäftsführung nach über vier Jahrzehnten ab

1939 verfügte Jakob Ortmanns junior – lediger Enkel des Brauerei-Gründers Peter Johann Ortmanns und Neffe des St. Töniser Ehrenbürgers Jakob Ortmanns senior – in einem Testament die Gründung einer Stiftung. Insbesondere im Blick: ehemalige Brauerei-Mitarbeiter und würdige bedürftige Bewohner in St. Tönis. Zuvor aber sollten sein Bruder und seine Schwester von seinem Erbe profitieren dürfen. Als 1976 alle Vorerben verstorben waren, war die Brauerei nicht mehr im Familienbesitz und das verbliebene Privatvermögen zu gering, um eine Stiftung zu gründen. Verhandlungen mit der Witwe seines Bruders Heinrich führten aber 1973 dazu, dass nach ihrem Ableben weiteres Familienvermögen in die Stiftung einfließen sollte. „Das so verdoppelte Stiftungsvermögen hatte nun eine wirtschaftliche Ertragsbasis und war somit genehmigungsfähig“, erinnert sich Walter Schöler, der seit 1971 als Liegenschaftsleiter der damaligen Gemeinde Tönisvorst dienstlich mit der Stiftung befasst war.