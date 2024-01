Rückschlag für Gastronomie „Wollen das Wohnzimmer der Menschen bleiben“

Nico Frass ist Inhaber des „1857. Niederrheinisches Wirtshaus“ in St. Tönis. Zudem ist er Vorsitzender der Dehoga im Kreis Viersen. Auch er will sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Speisen in der Gastronomie mit sieben Prozent besteuert werden. Gründe hat er genug. Zunächst sieht er eine Ungerechtigkeit in der Besteuerung, die der Dehoga schon lange Zeit bekämpft. Lebensmittel kauft die Gastronomie mit sieben Prozent Umsatzsteuer ein, gibt sie aber mit 19 Prozent ab. Somit ist diese Steuer kein durchlaufender Posten, sie muss erwirtschaftet werden. „Damit der Staat die Mehrwertsteuer erhält“, erklärt Frass.