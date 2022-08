Gastro-Tipp : Mehr als Eis in „EnZo’s Eistraube“

St. Tönis Dirk Engler und Christian Zoch haben vor einem Jahr die Eistraube in St. Tönis eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Dort gibt es aber mehr als Eiscreme.

Die St. Töniser Dirk Engler (42) und Christian Zoch (46) haben ihre „Eistraube“ vor gut einem Jahr, am 2. August 2021, mitten in der der Fußgängerzone eröffnet. Unisono sagen die beiden: „Wir lieben beide gutes Eis, ebenso unsere Kinder. Wir wollten unbedingt, dass es hier in St. Tönis weiterhin eine Eisdiele gibt.“ Das Eis wird im hauseigenen Eis-Labor selbst hergestellt. Eis-Meister sind dort täglich am Werk. „Und auch wir beide haben die Kunst der Eis-Herstellung erlernt und wirklich Spaß daran gefunden“, so Engler und Zoch. Alle Fruchteis-Sorten würden aus frischen Früchten, zum Beispiel Erdbeeren, Bananen und Kirschen, gezaubert. Zudem seien alle Fruchteis-Sorten vegan, außer die Sorte Banane. Ebenso vegan: das dunkle Schokoladeneis. Außerdem ist immer mindestens eine Milcheissorte laktose- und glutenfrei. Engler fügt hinzu: „Wir setzen auf hohe Qualität. Für unser Vanille-Eis verwenden wir beispielsweise nur echte hochwertige Bourbon-Vanille, für das perfekte Geschmackserlebnis.“