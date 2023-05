„Kunstfensterkronenstraße“ in Vorst Künstler feiern Galerie-Jubiläum

„Für die Jubiläumsausstellung gab es den Vorschlag, dass die Künstler liefern und wir hängen. Die anderen dachten, sie würden uns so mehr Freiraum geben. Doch wir wollten das Konzept beibehalten“, sagt Theelen. Wegen der Zahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler wurden allerdings Wände zugewiesen. Theelen und Ottermann stellen sich unter anderem mit einer Gemeinschaftsarbeit vor. Über Magnete sind bemalte Elemente, geschnitten aus industriellen Resten, auf sechs dünne Metallbleche gesetzt. Variabel kombinierbar, laden sie Besucher ein, selbst einzugreifen. Zu Exponaten gefügt, bietet Theelen Reste von Fußbodenbelag aus dem Haus zugunsten des Medikamentenhilfswerks „Action Medeor“ an. Jürgen Drewer hat herausgeschnittene Teile aus seiner architekturbezogenen Willicher Arbeit „Hommage an das Wasser“ ausgebreitet. Die Objekte werden zugunsten des Straßenmagazins „Fifty-Fifty“ verkauft. Hanna Effen, Meisterschülerin an der Düsseldorfer Kunstakademie, stellt das farbenfrohe Großformat mit dem offensichtlich ironischen Titel „Jubel“ aus. Barbara Christin zeigt Himmelsaufnahmen aus der Zeit vor und während Corona, aufgenommen mit dem Smartphone.