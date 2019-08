Action Medeor : Bisher einmalig: 45 Jahre im Hilfswerk gearbeitet

Tönisvorst Das Kollegium des Deutschen Medikamenten-Hilfswerks Action Medeor hat Grund zum Feiern: Gaby Reetz – bei Action Medeor im Export tätig – ist nun schon seit 45 Jahren für die Notapotheke der Welt im Einsatz.

„Es gibt einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon viele Jahre bei Action Medeor tätig sind. Das 45-jährige Dienstjubiläum von Frau Reetz ist aber etwas ganz Besonderes und bei Action Medeor bisher einzigartig. Es ist nicht nur für Frau Reetz, sondern auch für Action Medeor selbst eine Auszeichnung“, so Kerstin Steuler, Bereichsleitung Personal und Finanzen. Mit 15 Jahren begann Gaby Reetz ihre Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau beim Medikamenten-Hilfswerk – und das als erste Auszubildende überhaupt. Sie hat die Weiterentwicklung von Action Medeor fast von Beginn an miterlebt, durch das Wachstum bedingt immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt und nicht zuletzt auch ihren eigenen Arbeitsbereich ausgebaut. In ihren 45 Jahren bei Action Medeor hat Gaby Reetz enge Kontakte zu Gesundheitsstationen weltweit aufgebaut und diese durch intensive Pflege gefestigt. Vor allem in Notsituationen sind diese Beziehungen essentiell. „Ich kenne unsere Partner inzwischen sehr gut. Das erleichtert die Arbeitsprozesse vor allem im Katastrophenfall sehr. Dass die Hilfe bei Menschen in Not dadurch schneller ankommt, motiviert mich jeden Tag“, erklärt Gaby Reetz. Ein Ziel hatte sie schon bei ihrem 40-jährigen Jubiläum vor fünf Jahren klar vor Augen: ihr 50. Dienstjubiläum bei Action Medeor.