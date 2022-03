Unfall an Kreuzung in Tönisvorst : Fußgänger (19) frontal von Pkw erfasst

Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa

Tönisvorst Am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 19-Jährige aus Düsseldorf, so teilte die Polizei am Samstagmittag mit, wollte die Kreuzung Willicher Straße/Ostring/Nüss Drenk/Südring überqueren.

Als er den Kreuzungsbereich am Südring in Richtung Tönisvorst aus der Gehrichtung Willich betrat wurde er von einem Pkw frontal erfasst. Wie die Polizei informierte, passierte der 19-Jährige den Bereich bei für ihn roter Ampel. Bei dem Zusammenprall verletzte er sich schwer. Der Düsseldorfer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

(ure)